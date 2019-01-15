ضابطان مواطنان يعززان الأمن «ثلاثي الأبعاد»

المصدر: دبي - البيان

استباق الأحداث ومواكبة المستقبل شعار عملي ترفعه شرطة دبي للارتقاء بجهودها لمكافحة الجريمة ونشر الأمن، في إبداع عصري من أفرادها للإحاطة بكل جديد في شتى علوم الحياة.

ومن ذلك حصول ضابطين مهندسين مواطنين ضمن كوادر الشرطة على درجة الماجستير بعد تقديمهما رسالتين متخصصتين في مجال مكافحة جرائم الطابعات ثلاثية الأبعاد، ليكونا بذلك أول مهندسين على مستوى الدولة يحصلان على هذه الدرجة في هذا التخصص. وابتعثت شرطة دبي الضابطين إلى جامعة درابي في المملكة المتحدة.

حيث أعد المهندس الملازم ثاني محمد خالد عبدالرحيم رسالة ماجستير حول «طباعة السلاح بنظام الطابعات ثلاثية الأبعاد»، تتضمن أبحاثاً حول كيفية استخدام علم الطباعة ثلاثية الأبعاد في طباعة السلاح، وكيفية دعم العمل الشرطي في مكافحة الجرائم المتعلقة بها، فيما أعد المهندس الملازم ثاني أحمد محمد الكندي رسالة ماجستير حول استخدام الطابعات في «طباعة البصمات».

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