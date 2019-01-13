محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء أوغندا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء أوغندا الذي يزور الدولة لحضور فعاليات " أسبوع أبو ظبي للاستدامة " .

وبحث سموه ورئيس الوزراء الأوغندي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الفعاليات التي تعقد ضمن " أسبوع أبوظبي للاستدامة " الذي يسلط الضوء على قضايا البيئة وأمن الطاقة والمياه ومختلف الحلول العصرية في التعامل معها بجانب مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بالبيئة وحمايتها والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومن الجانب الأوغندي معالي المهندس إيرين مونرلي وزير الطاقة وسعادة زاكي نومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة.