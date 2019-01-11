"صحة أبوظبي" تنفي عدم استقبالها المريض العائد من تايلاند

المصدر: البيان الالكتروني

نفت دائرة الصحة أبوظبي ما جاء في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم استقبال المريض العائد من تايلاند، مؤكدة أن ما جاء فيه لا يتطابق جملة وتفصيلاً مع ما حدث على أرض الواقع، وأنها تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها وتعمل بجد وشفافية على تهيئة كافة الظروف والمقومات التي تضمن للمجتمع أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، بهدف تحقيق راحة الناس وسعادتهم.

وأوضحت الدائرة أن المريض "ع ع ا ع ش" الموفد إلى تايلاند لتلقي العلاج قد تقرر إعادته للدولة بعد أن أقرت اللجنة المختصة ذلك نظراً إلى تصنيف حالته كحالة مزمنة ويمكن متابعتها من مستشفيات الدولة.

وكانت الدائرة قد أعادت قبول المريض للمرة الثالثة بعد أن تم تمديد مدة العلاج مرتين، بما فيها مرة رفض المريض مغادرة تايلاند، واتبعت الدائرة المنهج المتبع في هذه الحالات وقامت بتنسيق عملية نقل المريض من مطار أبوظبي الدولي إلى مستشفى توام. وعند وصول المريض إلى المطار، رفضت والدته ركوب سيارة الإسعاف المرسلة لعملية النقل، وقد انتظر فريق سيارة الإسعاف ساعة ونصف الساعة، ولكن بعد تعذر حصول الموافقة، غادرت سيارة الإسعاف المطار من دون المريض.

وشددت دائرة الصحة حرصها الدائم على تلبية احتياجات المرضى وضمان حصولهم على خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة، مشيرة إلى أن قنوات التواصل الخاصة بها مفتوحة أمام الجميع وعلى مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم.