محمد بن راشد: جودة حياة المواطنين على رأس الأولويات

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة في الدولة.

وقال سموه: «هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن، وليس مجرد مكان للسكن، نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس، وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي، وتتكامل فيها أدوار القطاعات والجهات الحكومية، لتعزيز جودة الحياة في الإمارات». ووجّه سموه الجهات المسؤولة عن المجتمعات السكنية بالبدء بتطبيق السياسة وتفعيل ضوابطها.

من جهة ثانية، التقى سموه، ظهر أمس، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة. وهنأ سموه الفائزين من الرياضيين المحليين والعرب، ووجههم بأن يستمروا في تحقيق المزيد من الإنجازات.

كما كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، في وقت لاحق، الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة.

اقرأ أيضاً:

محمـد بـن راشــد: جــودة حيـــاة المواطنيــــن وإسكانهم على رأس أولويات الحكومة

محمد بن راشد: كونوا قدوة للأجيال الشابة الواعدة