محمد بن راشد: كونوا قدوة للأجيال الشابة الواعدة

المصدر: دبي ـ وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة الذين جاءوا للسلام على سموه لمناسبة تكريمهم في حفل مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالفائزين بهذه الجائزة المميزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأنشئت في العام 2007 بأمر من سمو ولي عهد دبي لتشجيع الرياضة في الأوساط العربية أفراداً ومؤسسات.

وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين من الرياضيين المحليين والعرب ووجههم بأن يستمروا في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وأن يكونوا قدوة ومثالاً للأجيال الشابة الواعدة في الحقل الرياضي.

تخليد المناسبة

والتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفائزين الصور التذكارية لتخليد المناسبة وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.

واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين الذين حضروا في إطار اللقاء الأسبوعي الذي يلتقي من خلاله صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أسبوعياً مع كبار المسؤولين في الدولة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

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