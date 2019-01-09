توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية غربية / 25 - 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س أحياناً.

والخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 08:55 الثاني عند الساعة 21:54 .وفي بحرعمان متوسط يضطرب ليلاً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 80 30

دبي 25 18 80 30

الشارقة 24 16 80 35

عجمان 25 17 85 40

أم القيوين 25 16 85 45

رأس الخيمة 24 16 85 45

الفجيرة 30 20 80 50

العين 26 17 65 25

ليوا 26 16 80 25

الرويس 23 17 85 30

السلع 23 16 85 35

دلما 22 19 80 40

طنب الكبرى 23 19 75 45

طنب الصغرى 23 19 75 45

أبو موسى 23 19 75 45