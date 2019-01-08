محمد بن راشد: هدفنا دور إيجابي لدبي في صناعة الاقتصاد العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة كمركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة وفقاً للأهداف التي تضمنتها «وثيقة الخمسين» التي أعلنها سموه مؤخراً وتسعى في مجملها لضمان استمرار الرخاء واستدامة الازدهار.

وتسريع وتيرة التنمية بما يعود بالخير على الإمارة والدولة والمنطقة على وجه العموم.

وأشار سموه إلى أن تنمية القطاع المالي تشكل أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزز ثقة المستثمرين نظراً لإسهامه المحوري ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة لاسيما من خلال مركز دبي المالي العالمي الذي يمثل مساحة حيوية مهمة تجمع أبرز المصارف والمؤسسات المالية العالمية وأوسعها تأثيراً، تأكيداً على مكانة دبي كأحد أهم المراكز المالية على مستوى العالم.

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