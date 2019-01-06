توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شمالا وشرقا ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورطبا ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 36 كم/س.

البحر في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 20:38 الثاني عند الساعة 07:45.

وفي بحرعمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:47 الثاني عند الساعة 23:23، والجزر الأول عند الساعة 16:31 الثاني عند 05:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 16 85 35

دبي 28 17 90 35

الشارقة 28 15 85 35

عجمان 29 18 90 45

أم القيوين 29 14 90 40

رأس الخيمة 26 16 90 45

الفجيرة 27 19 80 40

العين 27 15 75 25

ليوا 28 14 85 30

الرويس 28 12 95 45

السلع 24 16 95 50

دلما 24 17 70 50

طنب الكبرى 26 17 70 45

طنب الصغرى 26 17 70 45

أبو موسى 26 17 70 45 .