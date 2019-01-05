مدير عام الهيئة لـ «البيان »: خطط «الاتحادية للكهرباء» تواجه زيادة الطلب على المياه

المصدر: دبي ـــ وائل نعيم

كشف محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ«البيان» عن المشاريع الاستراتيجية للهيئة التي تتعلق بملف الأمن المائي، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن المائي للدولة، التي تم إعدادها من قبل وزارة الطاقة والصناعة بمشاركة الهيئة واعتمدت من مجلس الوزراء.

وقال محمد صالح: إن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعاقدت مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص بالدراسات المائية، من حيث الاحتياج المائي لجميع المناطق التي تشرف عليها، بما يتناسب مع النمو السكاني لهذه المناطق حتى عام 2036، وبما يحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة لقطاع المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأوضح أن الهيئة اعتمدت إنشاء محطة مستقلة بسعة 150 مليون غالون يومياً تنفذ على مرحلتين حسب دراسة الطلب المستقبلي من المياه، وتم اختيار إمارة أم القيوين لتنفيذ وإنشاء هذه المحطة نظراً لتوسّطها بين مناطق الهيئة على ساحل الخليج العربي.

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