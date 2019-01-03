توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الغد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، بينما تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصةً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:56، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:19 والثاني عند الساعة 05:08.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:19 والثاني عند الساعة 07:58، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:14 والثاني عند 02:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 17 65 35

دبي 28 17 65 35

الشارقة 28 15 75 45

عجمان 27 16 75 45

أم القيوين 27 15 80 45

رأس الخيمة 28 13 80 45

الفجيرة 26 18 75 35

العين 28 28 75 35

ليوا 28 13 65 25

الرويس 27 18 80 35

السلع 26 18 85 65

دلما 27 18 85 30

طنب الكبرى 26 21 80 30

طنب الصغرى 26 21 80 30

أبو موسى 26 21 80 30