محمد بن راشد: وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً

المصدر: البيان الالكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكلماته ومشاعرة الطيبة، رداً على رسالة وجهها سموه شكراً على خمسين عاماً من خدمة الوطن.

واضاف سموه: "وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً ورفعة وحباً بين الناس"، موكداً أن "عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض".

وقال سموه على حسابه في "تويتر": أخي محمد بن زايد ... شكراً لكلماتك .. وشكرا لمشاعرك الطيبة .. وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديرا وعرفانا ورفعة وحبا بين الناس .. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض".

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