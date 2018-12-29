محمد بن زايد: شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً في خدمة الوطن

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إكماله 50 عاماً في خدمة الوطن.

وقال سموه: عبر حسابه في تويتر: "مع عام زايد، يكمل أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن راشد 50 عاماً في خدمة الوطن".

وأضاف "تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه.. حفظك الله يا بوراشد لتواصل مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح".