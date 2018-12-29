مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف يشارك بمعرض جدة الدولي للكتاب

المصدر: البيان الالكتروني

شارك مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف بمعرض جدة الدولي للكتاب بدورته الرابعة بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم خلال الفترة 26 ديسمبر إلى 5 يناير وذلك ضمن خطته الاستراتيجية وبهدف التعريف بخدمات المركز .

وقد زار صاحب الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة جناح المركز ، بحضور صاحب الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض والامير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، وعدد من أصحاب المعالي ومسؤولي القطاعات الحكومية بمنطقة جدة المعرض ، واستقبل أمينة السويدي، المدير التنفيذي لشركة مسار للطباعة والنشر من قطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام .

حيث قدمت له صورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه بمناسبة "عام زايد" .

من جانبها قالت أمينة السويدي : يحرص المركز على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية، وتأتي مشاركتنا في معرض جدة الدولي للكتاب للمرة الثانية بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معاني القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية، وعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة في طباعة المصحف الشريف بجميع أنحاء العالم .