شرطة دبي توظف علم الحشرات في كشف غموض الجرائم

المصدر: دبي - البيان

باشرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في دبي العمل في مشروع قاعـــدة البيانات الاستراتيجية لعلم الحشرات الجنائية، الذي يساهم في توفير المعلومات والدراسات المهمة عــن الحشرات، وكيفية توظيفها للمساهمة فــي حل ألغاز القضايا، وكشف غموض الجرائم، وتعزيز الأمن والأمان.

وأكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن المشروع الــذي يُعد استراتيجياً وفريداً من نوعه فــي منطقة الخليج والشرق الأوسط يتم العمل على تنفيذه بالتعاون الدولي بين القيادة العامــة لشرطة دبي والمنظمة العالمية للعلوم والأبحاث «NSF».

وحول تفاصيل الاستعدادات لتنفيذ المشروع، قال العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب مديــر الإدارة العامــة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشـــؤون الإدارة، إن شرطة دبي نفذت دورة تدريبية متخصصة لموظفيها مــن الأطباء الشرعيين وخبــراء الأدلة الجنائية، وخبراء وضباط مسارح الجريمة فــي علم الحشرات، ليشاركوا مع فريق المنظمة إنشاء قاعـدة البيانات.

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