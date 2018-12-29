إنشاء قاعدة بيانات لعلم الحشرات الجنائية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمواكبة التطورات العلمية التخصصية في مجالات التكنولوجيا والكيمياء والفيزياء والعلوم الجنائية بمختلف تخصصاتها، وبمتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، باشرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة العمل في مشروع قاعدة البيانات الاستراتيجية لعلم الحشرات الجنائية. وأكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن مشروع قاعدة البيانات الاستراتيجية لعلم الحشرات الجنائية يعد من المشاريع المهمة التي تساهم في كشف غموض الجرائم.

دراسات وأشار اللواء المنصوري إلى أن المشروع الذي يُعد مشروعاً استراتيجياً، وفريداً من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط. يتم العمل على تنفيذه بالتعاون الدولي بين القيادة العامة لشرطة دبي، والمنظمة العالمية للعلوم والأبحاث «NSF».

وقال اللواء أحمد عيد المنصوري: «المنظمة العالمية للعلوم والأبحاث «NSF» تبنت المشروع المُقدم من القيادة العامة لشرطة دبي بهدف إنشاء قاعدة بيانات لعلوم الحشرات الجنائية يساهم في توفير كل المعلومات والدراسات المهمة حول الحشرات، وكيفية توظيفها في العلوم الجنائية للمساهمة في حل ألغاز القضايا».

استعداد

وحول تفاصيل الاستعدادات لتنفيذ المشروع، قال العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، إن شرطة نفذت دورة تدريبية متخصصة لموظفيها من الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية وخبراء، وضباط مسارح الجريمة في علم الحشرات، ليشاركوا مع فريق المنظمة في إنشاء قاعدة البيانات.

تطبيقات

بدوره، قال الدكتور فؤاد تربح، خبير أول سموم جنائية، ومدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن برنامجاً علمياً متكاملاً تم إعداده من أجل إعداد قاعدة البيانات يشمل تطبيقات عملية واقعية وإجراء تجارب فعلية من شأنها المساعدة في فهم كيفية وقوع الجريمة وملابساتها.

من جانبه، أوضح البروفيسور جيفري ويلز أن علم الحشرات الجنائية يعد علماً أساسياً للكشف عن واقعة الوفيات أو الجرائم بالاعتماد على علم الحشرات.