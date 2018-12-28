إطلاق برنامج أبوظبي الاجتماعي لدعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، الذي يندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» في محور تنمية المجتمع، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. ويقدّم البرنامج دعماً مالياً للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، بهدف تمكين أفرادها القادرين على العمل، وتسهيل حصولهم على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

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ـــ إطلاق برنامج دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بأبوظبي