إطلاق برنامج دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج « أبوظبي للدعم الاجتماعي» بهدف دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة وتمكينها من تحقيق استقلالها المالي الذي يندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» في محور تنمية المجتمع

وخصصت الدائرة الفترة ما بين 6 يناير و31 مارس 2019 لاستقبال الطلبات وتقييمها، على أن يبدأ صرف الدعم لمقدمي الطلبات الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير البرنامج أبريل المُقبل، وذلك بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2019.

وقالت الدائرة: «إن البرنامج جاء ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي».

تمكين

ويقدم البرنامج دعماً مالياً للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي بهدف تمكين أفرادها القادرين على العمل وتسهيل حصولهم على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

ويعتبر برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي إضافة إلى سلسلة برامج تتوافر فيالامارة بما يشمل توفير السكن الملائم، ورعاية صحية مجانية في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المواد الغذائية بالإضافة إلى العديد من الخدمات المدعومة الأخرى.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «إن القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة، وخصص هذا البرنامج للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي».

خدمات

ووجّه الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتوجيهات السديدة بإطلاق هذا البرنامج الذي يصبّ في مصلحة المواطن وأسرته، وأضاف أن هذا النهج امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، «ليعيش المواطن حياة سعيدة وكريمة».

وسعياً من الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات سيبدأ البرنامج استقبال الطلبات بشكل تدريجي، حيث تبدأ أولى مراحل البرنامج في منطقة الظفرة يوم 6 من شهر يناير 2019، ثم تبدأ المرحلة الثانية في منطقة العين يوم 20 من الشهر ذاته، ثم مدينة أبوظبي في 24 من شهر فبراير المقبل.

ولضمان الخصوصية في تقديم الطلبات ستستقبل الدائرة الطلبات كافة عبر موقع البرنامج الإلكتروني www.ssa.gov.abudhabi، كما جرى الاتفاق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات لاستقبال طلبات الدعم من خلال عدد من مراكز الخدمات المتكاملة «تم» في كل من منطقة الظفرة ومنطقة العين ومنطقة أبوظبي للفئات التي تتطلب مساعدة تقنية مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

دراسات

وبناءً على عدد من الدراسات المعيارية اعتمدت الدائرة خطاً للدعم، مبنياً على عدد أفراد الأسرة وتركيبتها، والذي في حال قلّ إجمالي دخل الأسرة عنه يتم تفعيل الدعم الاجتماعي لها، وأكدت الدائرة أنها وبعد تقديم الدعم المالي للمستفيدين ستعمل بالشراكة مع المؤسسات المعنية على وضع برامج لتمكين المواطنين المستفيدين القادرين على العمل والتسهيل عليهم لدخول سوق العمل وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم، اعتماداً على عدد من العوامل أبرزها العمر والحالة الصحية ما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي.