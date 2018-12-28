«حديقة النحل في حتا» تدرّب النحّالين والهواة

المصدر: حتا - وائل نعيم

تتيح «حديقة النحل في حتا»، التي تعد أول حديقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتم افتتاحها أمس بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان حتا للعسل، للزوار التعرف إلى كل ما يتعلق بتربية النحل من خلال ما تضمه من مكونات أنشئت لهدف تعليمي وتثقيفي، على أرض قدمتها بلدية دبي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع.

كما تتضمن الحديقة التي تسهم في تعريف الأجيال بدور النحل وأهميته في البيئة الإماراتية والزراعة وجمع العسل، معهداً تدريبياً للنحّالين والهواة لتعريفهم بفنون وتقنيات تربية نحل العسل. ويقول مانع الكعبي، المدير العام لشركة ANHB المستثمرة للمشروع: إن «هـناك مشروعاً لإنشاء أول مدينة متكاملة للعسل والنحل الطبيعي سيتم إنجازها خلال عام ونصف العام»، لافتاً إلى أن مدينة النحل ستكون أول حاضنة وطنية عالمية مبتكرة للنحل والعسل الطبيعي.

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