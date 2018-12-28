40 عارضاً في النسخة الثالثة من مهرجان حتا للعسل

المصدر: حتا - وائل نعيم

انطلقت صباح أمس فعاليات «مهرجان حتَّا للعسل»، الذي يُعد الأهم من نوعه على مستوى دولة الإمارات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بمشاركة 40 عارضاً للعسل من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة فعّالة من بنك الإمارات للطعام ومختبر دبي المركزي في بلدية دبي.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لشؤون الأمن الغذائي، خلال افتتاح المهرجان: «نسعى ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، المتضمنة لمحور تعزيز الإنتاج المحلي المُستدام، خلال التكنولوجيا الحديثة، إلى تبني نظم وطرق الزراعة الحديثة، والتي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة والارتقاء بمرتبة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية لنصبح من أفضل دول العالم حتى عام 2021».

ويأتي المهرجان ضمن خطة «حتا التنموية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت مريم المهيري: «يأتي تنظيم بلدية دبي للمهرجان كخطوة نموذجية تسهم في دعم عمليات ترويج وتسويق المنتج المحلي ذي الجودة العالية، حيث تسهم الفعالية في تشارك الأفكار، الابتكارات والاطلاع على أفضل المنتجات للارتقاء بجودتها وتكون بمصاف أفضل منتجات العسل».

وتابعت: «يشكل مهرجان حتا للعسل منصة مثالية تستقطب العديد من النحالين من داخل وخارج الإمارات».

دعم

من جانبه أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن المهرجان يأتي ضمن تقديم سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، إذ يجمع الحدث مجموعة كبيرة من النحالين من الإمارات والخليج العربي والعالم، من أجل تبادل الخبرات، ومناقشة أنجح طرق وأساليب تحسين عمليات إنتاج العسل، الذي يعتبر من الصناعات العريقة في منطقة حتّا، علاوة على عرض أصناف مختلفة من العسل تنتجه مناحل المنطقة.

وأشار إلى أن الدورة الثالثة للمهرجان شهدت قبولاً كبيراً من المنتجين المحليين. وأوضح أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، إذ يعد منصة تجمع المعنيين في هذه المجال وتتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أوضاع صناعة العسل من مختلف جوانبها للوقوف على المعطيات التي من شأنها أن تسهم في مزيد من التطوير، علاوة على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي يتم عقدها خلال فترة انعقاد المهرجان.

حضر حفل افتتاح المهرجان الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوسف لوتاه المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومجموعة من مديري الوحدات التنظيمية والمسؤولين.

وعلى هامش المهرجان زار كل من معالي مريم المهيري وداوود الهاجري برفقة الحضور، إحدى المزارع الخاصة بمناحل العسل، وذلك تشجيعاً ودعماً لمشاريع الشباب، وإيماناً من البلدية بأهمية الاستدامة، حيث تم في هذه المزرعة استغلال الموارد الطبيعية ما يؤدي إلى المحافظة على البيئة، التي تهدف إلى استدامة الأمن الغذائي، وتعتبر المزرعة حديقة تعليمية للهواة والنحالين، وترفيهية لاستقبال الزوار ورؤية النحل، والتي ستعمل بلا شك على المساهمة في السياحة البيئية للمنطقة، كما تضم أول محطة متخصصة في الإمارات ودول الخليج لإنتاج الملكات من السلالات النقية بشكل تجاري.

فرصة

وتتيح فعاليات المهرجان المختلفة الفرصة للجمهور للمعرفة أنواع العسل، وطرق التمييز بينها، إذ تشمل المنتجات المعروضة: عسل السدر والشوكة والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد والصيفي والسحاه والبرسيم والربيعي والحمضيات، التي يُمكن تمييزها من خلال درجة لونها ورائحتها، التي يحددها المصدر النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه. وتعتبر بعض أنواع العسل نادرة، إذ تستخرج من أشجار تنمو في مناطق محدودة، وتزهر مرة واحدة في السنة.

ويتكامل «مهرجان حتَّا للعسل» مع بقية جهود ومبادرات بلدية دبي للارتقاء بمستوى خدماتها في حتّا، نظراً لما تشكله هذه المنطقة من أهمية تاريخية وتراثية، والمساهمة في تعزيز موقعها كمقصد سياحي ونقطة جذب قوية بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، فضلاً عن مساهمة البلدية في دعم الصناعات المحلية، وتوفير فرص التسويق الملائمة لها.

وبهدف توسيع دائرة النفع الاقتصادي لأهالي حتّا، ومساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم، وتوظيفها بأسلوب مؤثر في تعزيز تنمية المنطقة، سيتضمن المهرجان هذا العام استقبال عينات فحص العسل من قبل الجمهور لضمان جودتها.