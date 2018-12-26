«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال ليلة وعطلة رأس السنة الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2019. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وسيتم إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة يومي الاثنين 31 ديسمبر 2018 والثلاثاء 1 يناير 2019، على أن يُستَأنف العمل يوم الأربعاء 2 يناير 2019. فيما سيبقى المركزان الذكيان في أم الرمول والمبنى الرئيس للهيئة مفتوحين كالعادة على مدار الساعة خلال العطلة المذكورة. وبالنسبة لمواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، ستكون مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 على أن يُستَأنف تفعيل التعرفة يوم الأربعاء 2 يناير 2019.

وستكون ساعات عمل مترو دبي خلال العطلة كالتالي: الخط الأحمر يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف ليل الثلاثاء 1 يناير 2019.

وستعمل محطات الخط الأخضر من يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 من الساعة 5:30 صباحاً وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 1 يناير 2019.

وسيعمل ترام دبي من الاثنين 31 ديسمبر 2018 من الساعة 6:00 صباحا ويستمر حتى الساعة 1:00 من صباح يوم الأربعاء 2 يناير 2019.

وستكون مواعيد عمل الحافلات الثلاثاء 1 يناير 2019 كما يلي: المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، من الساعة 4:25 صباحاً وحتى 12:29 صباح اليوم التالي، ومحطة الغبيبة من الساعة 4:14 صباحاً وحتى 12:33 صباح اليوم التالي.

أما المحطات الفرعية مثل السطوة، فستعمل الحافلات فيها من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:00 مساء، باستثناء خط C01 الذي سيعمل على مدار الساعة، ومحطة القصيص من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:45 مساء، فيما ستعمل الحافلات في محطة القوز الصناعية من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، أما محطة جبل علي، فستعمل من الساعة 5:00 صباحا وحتى الساعة 11:30 مساء.

وستقدّم محطات الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، أبو هيل، اتصالات) خدماتها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 12:10 من صباح اليوم التالي، علماً بأن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو سوف تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

أما مواعيد عمل حافلات عبر المدن والحافلات التجارية، فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة، مثل الغبيبة، خدماتها على مدار الساعة إلى محطة الجبيل في الشارقة، ومن الساعة 4:36 صباحاً وحتى الساعة 12:01 صباح اليوم التالي إلى أبوظبي، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها مثل: محطة حافلات ميدان الاتحاد من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 1:25 صباح اليوم التالي، ومحطة السبخة من الساعة 6:15 صباحاً وحتى 1:30 صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من الساعة 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة الكرامة من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10:10 مساءً ومحطة النادي الأهلي من الساعة 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساء.

فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كخط الشارقة (التعاون) من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء، وخط عجمان من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، وخط الفجيرة من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً. أما خط حتا، فسيعمل من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 10:30 مساءً.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كما يلي: الباص المائي (الاثنين 31 ديسمبر 2018 والثلاثاء 1 يناير 2019) في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساء. وفي يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، ستعمل محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) من 12:00 منتصف النهار إلى 12:00 منتصف الليل.

وسيعمل فيري دبي (الاثنين 31 ديسمبر 2018) كالتالي: في محطة الغبيبة بمعدل رحلتين الساعة 11:00 صباحا والساعة 1:00 ظهرا، ومحطة دبي مارينا بمعدل 4 رحلات: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3:00 عصرا و5:00 مساء.

أما يوم الثلاثاء (1 يناير 2019)، فسيعمل الفيري كالتالي: في محطتي الغبيبة ودبي مارينا بمعدل 4 رحلات في 1:00 ظهرا، 3:00 عصرا، 5:00 مساء و6:30 مساء. وسيعمل الفيري في محطات قناة دبي المائية كالتالي: من محطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية برحلة واحدة في 5:30 مساء ومن محطة قناة دبي المائية إلى محطة الجدّاف الساعة 7:35 مساء. وسيعمل الفيري في محطة شارع الشيخ زايد (رحلات ذهابا وإيابا) من الساعة 6:00 مساء – 12:00 منتصف الليل.

وستعمل العبرات في ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة (الاثنين 31 ديسمبر 2018) كالتالي: العبرات التراثية من محطة خور دبي (الغبيبة، بني ياس، سوق دبي القديم، السيف) من 7:00صباحا وحتى 8:00 مساء، فيما ستعمل العبرة الكهربائية في محطة القرية العالمية من الساعة 4:00 عصرا إلى 12:00 منتصف الليل وستعمل هذه العبرة في الممزر من 5:00 عصرا إلى 11:30 مساء. وستعمل العبرة المكيّفة (في محطتي الجدّاف ودبي فيستفال سيتي) من الساعة 7:00 صباحا وحتى 8:00 مساء ومن الساعة 12:30 بعد منتصف الليل إلى الساعة 2:00 صباح اليوم التالي.

وستعمل العبرات يوم (الثلاثاء 1 يناير 2019) كالتالي: العبرات التراثية من محطة خور دبي (الغبيبة، بني ياس، سوق دبي القديم، السيف) من 10:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل، وستعمل العبرة المكيّفة (في محطتي الجدّاف ودبي فيستفال سيتي) من الساعة 7:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل. فيما ستعمل العبرات الكهربائية كالتالي: برج خليفة من 6:00 مساء إلى 11:00 مساء، الممزر من 5:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل (الخميس، الجمعة، السبت والعطلات الرسمية). وستعمل العبرة في محطة فندق القصر إلى محطة دبي مول من 11:30 صباحا إلى 11:00 مساء. وستعمل العبرة الكهربائية في محطة برج بلازا (رحلات ذهابا وإيابا) من 11:30 صباحا إلى 11:00 مساء. وفي القرية العالمية ومحطتي السيف وبني ياس، ستعمل العبرة الكهربائية من 4:00 عصرا إلى 12:00 منتصف الليل. وستعمل العبرة في محطة شارع الشيخ زايد يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 من الساعة 4:00 عصرا إلى 10:00 مساء.

وسيتم تعطيل مراكز مزودي الخدمة وفحص وتسجيل المركبات يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 على أن يُستَأنف العمل في هذه المراكز يوم الأربعاء 2 يناير 2019.