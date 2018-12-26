إنجاز مسودة تطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، الانتهاء هذا العام من إعداد مسودة استراتيجية للصناعات الدفاعية، تستهدف تطويرها وتحديثها بشكل يأخذ في الاعتبار أحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة لشؤون الصناعات وتطوير القدرات الدفاعية الذي عقدته وزارة الدفاع أمس في واحة الكرامة بأبوظبي.

واستعرضت اللجنة دعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال الدفاع للانطلاق للعالمية، إلى جانب نقل المعرفة من الشركات العالمية للمحلية، والعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تنفيذ خطة عمل استراتيجية واضحة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال الدفاع.

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