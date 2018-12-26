واحة الكرامة تحتضن اجتماع لجنة تطوير القدرات الدفاعية

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت وزارة الدفاع الاجتماع الرابع للجنة المشتركة لشؤون الصناعات وتطوير القدرات الدفاعية أمس في واحة الكرامة، تم خلاله الاطلاع على جدول الأعمال والاطلاع على ما تم إنجازه خلال العام الجاري، وما ستحققه اللجنة من أعمال وخطط للعام المقبل 2019.

وذلك برئاسة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع وبحضور أعضاء اللجنة في كل من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

ميادين الحق

وأكد اللواء إسحاق في كلمة له أن «واحة الكرامة» من أقدس الأماكن التي تجسد تضحيات وبطولات شهداء الوطن الأبرار في ميادين الحق والواجب، مضيفاً أن هذا المعلم الوطني الخالد سيظل على مر السنين مصدر إلهام متجدد لأبناء الوطن، يتعلمون منه كيف يكون الدفاع عن الوطن، وكيف يكون الحفاظ على رفعته وعزته وتميزه في كل الميادين هو الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله .

وقال «أتحدث إليكم في نهاية عام شهد العديد من الإنجازات لصناعاتنا الدفاعية الوطنية، التي أثبتت تميزها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، والشواهد على ذلك عديدة، فمنتجات الشركات الوطنية التي تشارك في معارض دفاعية وأمنية خارجية تحظى بإقبال كبير نظراً لجودتها ومتانتها التي تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة».

دعم

وأضاف: «إن ما حققته صناعاتنا الدفاعية من طفرة نوعية هو لا شك نتاج الدعم اللامحدود والمتواصل من جانب قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين لا يألون جهداً في توفير كل أوجه الدعم كي تنهض الصناعات الدفاعية الوطنية، وتواكب كل ما هو جديد في صناعة الأسلحة في العالم ».

تحدٍ

وأوضح اللواء الركن إسحاق البلوشي أن رؤية قيادتنا الرشيدة للصناعات الدفاعية والعسكرية وموقعها في عملية التنمية الشاملة تجعلنا في تحدٍ دائم من أجل تطوير هذه الصناعات والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.

ولأجل هذا فقد انتهينا هذا العام من إعداد مسودة استراتيجية للصناعات الدفاعية، تستهدف تطويرها وتحديثها بشكل يأخذ في الاعتبار أحدث المعايير العالمية، كما استحدثنا إدارة متخصصة في تكنولوجيا الدفاعات لمواكبة كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية والعسكرية عالمياً، والعمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في الإمارات.

إنجازات

وأشار إلى إن أي تطور في صناعاتنا الدفاعية والعسكرية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى، لأن هذه الصناعات تعتمد في استدامتها وتطورها على الإنجازات التي تتحقق في مجالات التعليم والتصنيع والتكنولوجيا والبحث العلمي، ولهذا حرصنا على أن نقدم إيفادات للجهات الحكومية عن آخر التطورات التي وصلت إليها صناعاتنا الدفاعية.

كما أبرمنا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع العديد من هذه الجهات، من أجل المساعدة في تطوير هذه الصناعات، والارتقاء بجودتها وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.

حصاد

وتابع: «إنني إذا كنت أتحدث إليكم اليوم من «واحة الكرامة» عن حصاد صناعاتنا الدفاعية في عام أوشك على الانتهاء، فكلي ثقة أننا قادرون على الارتقاء بهذه الصناعات في العام الجديد الذي يحل بعد أيام، مستلهمين في ذلك تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأغلى ما يملكون، أرواحهم الطاهرة، في سبيل إعلاء راية الإمارات في ميادين الحق والواجب.

وإننا قادرون جميعاً على جعل صناعاتنا الدفاعية أحد المجالات التي نرفع من خلالها راية الإمارات في ميادين التقدم والتنافسية، لنعزز موقع دولتنا الحبيبة على خارطة الدول المتقدمة».

تواصل

واستعرض الاجتماع العديد من المواضيع، أبرزها دعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال الدفاع للانطلاق للعالمية، إلى جانب نقل المعرفة من الشركات العالمية للمحلية.

وتسهيل التواصل الفعّال وتطوير الشراكات من خلال بناء علاقات مع الجهات الممثلة للقطاع الدفاعي في مختلف الدول والعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تنفيذ خطة عمل استراتيجية واضحة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال الدفاع، وتعريفها بالفرص الاستثمارية الموجودة داخل الدولة وخارجها.

والتأكيد على مشاركة إدارة الجناح الوطني لدولة الإمارات في 5 معارض دولية خلال السنة المقبلة، إلى جانب المشاركة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في العاصمة أبوظبي في شهر فبراير المقبل».

تكاتف

وقام أعضاء اللجنة بجولة في الواحة بدأت أمام نصب الشهيد المكون من 31 لوحاً من الألواح الضخمة التي يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع والقيادة وإلى القوة والشجاعة والصمود التي تميز بها شعب الإمارات.

كما زار أعضاء اللجنة جناح الشرف الذي يتضمن ألواحاً نقشت عليها آيات من القرآن الكريم وأسماء شهداء أبناء الإمارات البواسل ومعلومات عنهم، حيث دعوا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته .

رسالة

يعد اجتماع اللجنة المشتركة بواحة الكرامة رسالة رمزية يستحضر فيها الجميع بكل فخر واعتزاز ذكرى شهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن وصوناً لسيادته وحماية لإنجازاته، ولإعطاء جميع اللجان وفرق العمل الحافز القوي لمضاعفة الإنجازات وتوجيهها لتحقيق الأفضل دوماً في سبيل خدمة الوطن وشعب الإمارات.