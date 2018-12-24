شرطة رأس الخيمة تكرم مواطناً لم يرتكب مخالفات مرورية منذ 46 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقيقاً للتنمية المرورية المستدامة وتحفيزاً وتشجيعاً للسائقين لرفع كفاءتهم والحد من الحوادث المرورية، كرم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة بحضور العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات والعقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين المواطن سعيد راشد أحمد بلهون من "كبار المواطنين" ، ضمن السائق المثالي الذي لم يقم بارتكاب أية مخالفات مرورية منذ حصوله على رخصة القيادة في عام 1969 ، خلال الـ 46 عاماً .

وأكد العميد الدكتور محمد الحميدي بأن التكريم قد حرصت عليه الإدارة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية التي تساهم في تعزيز أمن الطرق وتساعد السائقين على الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وإظهار الجانب الإيجابي والحضاري لشريحة من السائقين ممن يتقيدون بالتعليمات والقواعد المرورية ، إذكاءاً لروح المنافسة بين كافة شرائح المجتمع ونشر الثقافة المرورية من أجل رفع مستوى الالتزام بأنظمة وقواعد السلامة المرورية للحد من الحوادث وتحقيقاً لسلامة الأرواح من مخاطر الطريق لتوفير بيئة مرورية آمنة تعود بالسلامة والفائدة على أفراد المجتمع في التقيد بالسرعات النظامية واستخدام حزام الأمان عبر القيادة المثالية وغرس مفهوم وثقافة وممارسة السلامة .

وأوضح مدير عام العمليات المركزية بأن تكريم السائق المثالي يأتي تفعيلاً للشراكة المجتمعية الراسخة بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والمجتمع ، حيث دأب المكرم على الالتزام بنظام المرور وحرص على أن يكون سجلاته نظيفة من السلوكيات الخاطئة والجسيمة والتي تقع فيها فئة قليلة من المجتمع والسعي للحد من هذه الممارسات التي تؤثر على معدلات السلامة المرورية وذلك برفع الوعي المروري وتنفيذ القانون .

ومن جانبه ، أعرب سعيد بلهون والذي حصل على أول رخصة قيادة له من دولة الكويت الشقيقة ثم دولة الإمارات ، عن بالغ سعادته على هذا التكريم من قبل شرطة رأس الخيمة والذي يؤكد على اهتمامهم البالغ في تقدير المتعاونين والملتزمين معها في تنفيذ التعليمات والتوجيهات ، مشيراً بأن التزامه جاء عن قناعة كبيرة بالمحافظة على أمن الطرق وسلامته وسلامة مستخدمي الطريق سواء من المشاة أو السائقين على حد السواء ، متقدماً بجزيل شكره وامتنانه .