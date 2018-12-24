إطلاق تطبيق دبي لتراخيص البناء

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي برئاسة المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، أمس، تطبيق دبي لتراخيص البناء، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يشمل جميع إجراءات الدوائر الحكومية لتراخيص المباني، ما يعد إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال.

وحضر الإطلاق أعضاء لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، التي تضم عدداً من الدوائر والمؤسسات، وهي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومجموعة اتصالات، وتراخيص، وسوق دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني، وميراس القابضة، ودو، إلى جانب مجموعة تيكوم.

وأكد داوود الهاجري أن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار والبناء، وتذليل المعوقات، وقطعت شوطاً طويلاً في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات، واعتمدت التكنولوجيا والابتكار والإبداع لتسهيل تأسيــس المشروعات ومساعدة نمو وازدهار قطــاع الأعمال ودعم تنافسيته.

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