دبي تطلق التطبيق الذكي لتراخيص البناء الأول في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، برئاسة المهندس داود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، أمس، التطبيق الذكي «دبي لتراخيص البناء»، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يشمل جميع إجراءات الدوائر الحكومية لتراخيص المباني، ما يعد إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال.

وحضر الإطلاق، أعضاء لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، والتي تضم العديد من الدوائر والمؤسسات، وهي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومجموعة اتصالات، وتراخيص، وسوق دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني، وميراس القابضة، و«دو»، إلى جانب مجموعة تيكوم.

خطوات

وقال داود الهاجري: «إن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة، للارتقاء بمناخ الاستثمار والبناء، وتذليل المعوقات، وقطعت شوطاً طويلاً في تهيئة بيئة الاستثمار، وتيسر الإجراءات، واعتمدت التكنولوجيا والابتكار والإبداع، لتسهيل تأسيس المشروعات، ومساعدة نمو وازدهار قطاع الأعمال، ودعم تنافسيته، وقامت من خلال لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، بتطوير خدمة التراخيص، وتقليص عدد الخطوات إلى 5 خطوات، ما يعد إنجازاً مهماً بكافة المقاييس».

وأضاف: «إن الإنجاز يأتي نتيجة السعي الطموح، مشيداً بتعاون كافة الأطراف ذات الصلة، وجميع الدوائر والهيئات الحكومية، والذي كان ركيزة أساسية للتوصل إلى هذا الإنجاز».

تتبع

وأكد الهاجري، أن التطبيق الذكي يسمح للمستثمرين والمطورين العقاريين، بتتبع حالة الطلب، وإنهاء إجراءاته عبر شاشة واحدة، فهو متكامل، ويضم كافة الجهات المعنية بترخيص الإنشاءات في دبي، ويكون بمثابة نظام الموحد، وهذا التطبيق، سيمكِّن المستثمر والمقاول والمكتب الاستشاري، من متابعة حالة الترخيص، وسيكون لزاماً على كل من جهات الترخيص، اعتماد الطلب من جانبها خلال فترة قياسية من تقديم الطلب، بما يكفل سرعة التعامل مع الطلبات، ومن ثم إصدار التراخيص في وقت قياسي، حال استيفاء كافة المستندات والأوراق المطلوبة من جانب الاستشاري المُعيّن، موضحاً أن هذا التطبيق، يشمل أيضاً المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة.

6000

ومن جانبه، قال المهندس مروان المحمد عضو لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء: «يمكّن التطبيق من معرفة حالة المعاملة من مشاريع ومباني، بالإضافة للأنظمة والتشريعات، وقائمة المقاولين والاستشاريين المؤهلين لدى بلدية دبي، حيث يبلغ عدد المقاولين المسجلين نحو 6000 مقاول، بينما يبلغ عدد الاستشاريين قرابة 500 استشاري».

نافذة

يعتبر التطبيق الذكي نافذة موحدة لمعايير البناء على مستوى دبي، ضمن لائحة موحدة، يجري الإعداد لها، لتكون من أكثر لوائح البناء تميزاً، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم، في حين سيتبع ذلك مرحلة أخرى، هي إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تسجيل مواد البناء الجديدة الابتكارية على وجه الخصوص، وغير المسجلة، لا سيما تلك التي تتمتع بمواصفات عالية، تتماشى مع توجهات دبي.