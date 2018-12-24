شركة حجز إلكتروني لمركبات الأجرة بدبي

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تأسيس شركة للحجز الإلكتروني مع شركة كريم نتوركس (كريم) المتخصصة في تقديم تقنية الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في دبي، تتولى بموجبها الشركة الجديدة التي سيُعلن عن اسمها وشعارها في الأشهر القليلة المقبلة، تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة للمتعاملين، اعتباراً من شهر أبريل 2019.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة البالغ عددها قرابة 10843 مركبة سيكون حصرياً لفترة محددة للشركة الجديدة التي سيتم الإعلان عن اسمها وشعارها في الفترة المقبلة، وستبدأ الشركة تقديم خدماتها للمتعاملين في أبريل من عام 2019، وسيكون سوق الحجز الإلكتروني لمركبات الليموزين البالغ عددها قرابة 6450 مركبة، مفتوحاً أمام الشركات العاملة في القطاع دون أي تغيير.

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