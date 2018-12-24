شركة حجز إلكتروني جديدة لمركبات الأجرة في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تأسيس شركة للحجز الإلكتروني، بالتعاون مع شركة كريم نتوركس «كريم»، المتخصصة في تقديم تقنية الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في دبي، تتولي بموجبها الشركة الجديدة، التي سيُعلن عن اسمها وشعارها خلال الأشهر القليلة المقبلة، تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة للمتعاملين، اعتباراً من شهر أبريل المقبل، وسيكون سوق الحجز الإلكتروني لمركبات الليموزين، مفتوحاً أمام الشركات العاملة في القطاع، دون أي تغيير.

أنظمة حديثة

وأوضحت الهيئة: «أن الشركة ستقدم أنشطتها لمستخدمي النقل في دبي، وستعمل على ابتكار أنظمة حديثة لحجز مركبات الأجرة، ووضعت الشركة ضمن خطة عملها، التوسع إقليمياً وعالمياً، في حال وجود رغبة من قبل المستثمرين أو الجهات المعنية في الدول».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومُدثّر شيخة الشريك المؤسس، العضو المنتدب لشركة «كريم»، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة، ومسؤولي شركة «كريم».

المدينة الأذكى

وقال الطاير: «تأتي هذه المبادرة، في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتحقيق السعادة للسكان، وتقديم خدمات متميزة للسياح، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتأتي أيضاً، تنفيذاً لمتابعة ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، كما تأتي المبادرة، مواكبةً للتحول العالمي في مجال تخطيط النقل في المدن، من حيث تسهيل التنقل للأفراد، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة».

تطوير متكامل

وأضاف: «تعتبر هذه الشراكة الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية والقطاع الخاص المتخصص في الحجز الإلكتروني، وتُعد نموذجاً للشراكة المتميزة، والتعاون المثمر في التطوير المتكامل لمنظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحجز الإلكتروني، أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب، ونظاماً فعالاً لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين في الحصول على مركبات الأجرة».

وأكد الطاير: «إن تأسيس الشركة الجديدة، يدعم مشروع المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي «سهيل»، والتي تتيح للمتعاملين، الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة».

تطوير قطاع الأجرة

وقال: «تستهدف هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من تأسيس هذه الشركة، إلى تطوير قطاع مركبات الأجرة في دبي، ورفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة، من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة، إضافة إلى تقديم مميزات للمتعاملين، مثل إمكانية الدفع الإلكتروني المباشر عن طريق التطبيق، وتحديد المسار الأنسب للرحلة، وإمكانية مشاركة مسار الرحلة مع الآخرين، وإظهار معلومات المركبة والسائق، وإمكانية تقييم الخدمة والسائق، إضافة إلى تقديم خدمات نقل جديدة في المستقبل، مثل مشاركة أكثر من راكب في الرحلة الواحدة، ودعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة «الميل الأول والأخير»، التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، للوصول لوجهاتهم النهائية».

استثمار

وأكد الطاير: «إن هيئة الطرق والمواصلات، استثمرت منذ تأسيسها قرابة 100 مليار درهم، في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق والنقل الجماعي، لمواكبة متطلبات النقل المتنامية في مدينة دبي، والتوجه المستقبلي للهيئة، هو الاستثمار في الحلول التكنولوجية والخدمات الذكية، لتحقق الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للبنية التحتية».

شركات

وأضاف: «تقدمت 5 من كبريات شركات الحجز الإلكتروني العاملة في الأسواق العالمية، بعروضها الفنية والمالية، ووقع الاختيار على شركة «كريم»، بعد تقييم هذه العروض، حيث ستقوم «كريم» بتوفير تكنولوجيا الحجز الإلكتروني وإدارة الحجوزات والسائقين، من خلال تطبيقها الحالي، الذي يتسم بالمرونة والسهولة في الاستخدام، مشيراً إلى أن الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، البالغ عددها قرابة 10843 مركبة، سيكون حصرياً لفترة محددة للشركة الجديدة، التي سيتم الإعلان عن اسمها وشعارها في الفترة المقبلة، وستبدأ الشركة تقديم خدماتها للمتعاملين في أبريل من العام المقبل، وسيكون سوق الحجز الإلكتروني لمركبات الليموزين، البالغ عددها قرابة 6450 مركبة، مفتوحاً أمام الشركات العاملة في القطاع دون أي تغيير».

120 مدينة

ومن جهته قال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لشركة كريم: «بدأت رحلة «كريم»، بتبسيط وتسهيل حياة الناس في المنطقة من دبي، التي كانت مصدر الإلهام بالنسبة لنا. لقد ساهمت التكنولوجيا التي طورناها في دبي خلال الـ 6 سنوات الماضية، في توفير مئات الملايين من الرحلات، وغيرت الطريقة التي يتنقل فيها الناس في 120 مدينة في منطقتنا».

وأضاف: «إن الدخول في هذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، تمثل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وستتيح لنا توظيف التكنولوجيا، لجعل البنية التحتية المتطورة للنقل أكثر سهولة وملاءمة، كما أن توحيد إمكاناتنا التكنولوجية مع الخبرة العميقة التي تحظى بها هيئة الطرق والمواصلات في القطاع، ستسهم في بناء منصة توفر خيارات أوسع، وتجربة عملاء مثالية، ووسائل نقل آمنة وموثوقة للجميع».