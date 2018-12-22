3 مليارات دولار وديعة إماراتية في المركزي الباكستاني

المصدر: أبوظبي، إسلام آباد - وام

أعلنت الإمارات عزمها إيداع ثلاثة مليارات دولار (ما يعادل 11 مليار درهم) في البنك المركزي الباكستاني، لدعم السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية. وأوضح صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له أمس، أنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي دعم الدولة للسياسة المالية الباكستانية استناداً للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين، وتعزيزاً لآفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.

وأكد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذا يجسّد علاقات الصداقة المتينة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وأعرب شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني على «تويتر» عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الدعم المالي السخي، مؤكداً أن هذا دليل على عمق العلاقات الوثيقة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة.

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