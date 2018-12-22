الإمارات تودع 3 مليارات دولار في المركزي الباكستاني

المصدر: أبوظبي- إسلام آباد- وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها إيداع ثلاثة مليارات دولار (بما يعادل 11 مليار درهم) في البنك المركزي الباكستاني.. لدعم السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له أمس، أنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي دعم الدولة للسياسة المالية الباكستانية استناداً للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين، وتعزيزاً لآفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول ثمانية مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم منها 931 مليون درهم على هيئة منح.. وغطت تمويلات الصندوق مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.

ترحيب

ورحب مسؤولون باكستانيون كبار بإيداع دولة الإمارات ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

وتوجه عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مبادرتها إيداع 3 مليارات دولار بما يعادل 11 مليار درهم في البنك المركزي الباكستاني لدعم السياسة المالية والنقدية في باكستان ، وعلى دعمها بلاده بسخاء في الأوقات العصيبة، مؤكداً أن هذا يجسد علاقات الصداقة المتينة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وأعرب شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني على «تويتر» عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الدعم المالي السخي، مؤكدا أن هذا دليل على عمق العلاقات الوثيقة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة.

مشاريع

وتربط الإمارات وباكستان علاقات وثيقة دفعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لمساعدة الشعب الباكستاني الصديق حيث أطلقت الإمارات عام 2011 برنامج مساعدة باكستان لبناء المدارس والطرق والجسور والتحسينات في قطاع الصحة. ولرفع مستوى عملية تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا البرنامج وقّعت الإمارات وباكستان في مايو الماضي اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار لمزيد من المشاريع في إقليمي بلوشستان وخيبر باختونخو، فيما تقوم سفارتنا في باكستان والهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات المختلفة، التي كان آخرها إنشاء مركز لعلاج مرض السكري في أبريل الماضي.

وتستضيف الإمارات على أرضها نحو 1.5 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، كما تعد برامج المساعدة الإماراتية من أهم العناصر وراء تنمية باكستان خاصة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحصين ملايين الأطفال الباكستانيين ضد مرض شلل الأطفال.

ومؤخراً شهدت منطقة «جوادر» بإقليم بلوشستان وضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية المياه الذي سيتم بناؤه بدعم من دولة الإمارات وسويسرا، وسيتم إنجاز المشروع خلال 6 إلى 8 أشهر لتوفير 4.4 ملايين جالون من المياه يومياً لسكان منطقة جوادر، مع القدرة على زيادة سعته إلى 9 ملايين جالون من المياه يومياً.

تطعيمات

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن حملة الإمارات لتطعيم الأطفال غطت 66 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة في باكستان، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية 25 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا، و13 منطقة بإقليم المناطق القبلية فتح، و16 منطقة في إقليم بلوشستان، و12 منطقة في إقليم السند. وحصل الأطفال بحسب أحدث النتائج التي أصدرها المشروع الإماراتي خلال المراحل الخمس الممتدة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر الجاري على 346 مليوناً و803 آلاف و20 جرعة.

التزام

ويجسد صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية، إذ يتجاوز إسهام الصندوق ومشاركته في مسيرة التنمية العالمية حدود الدول والقارات، ويقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى شمال وجنوب ووسط آسيا وبعض دول أوروبا.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد أعلن في بيان، أول من أمس، أنه سيودع 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية.

وأكد صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس عام 1971 مؤسسةً وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي تُعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن قيمة القروض الميسرة التي قدمها لـ 88 دولة حول العالم بلغت 37 مليار درهم، وأن قيمة المنح التي يقوم الصندوق بإدارتها بلغت 43 مليار درهم، فيما بلغ عدد المشاريع التي يمولها 536 مشروعاً.

ويعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة للدول النامية، فضلاً عن إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول لتمويل المشاريع التنموية، كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز على الاستثمار بحصص في شركات منتقاة في عدد من الدول، بحيث تسهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المعنية.

وأشار الصندوق على موقعه الرسمي إلى أن القروض الميسرة لحكومات الدول النامية تستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولية والأكثر تأثيراً في تسريع عملية التنمية بتلك الدول، منها قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والصناعة والزراعة والمواصلات والإسكان.

وبحسب إحصاءات الصندوق فإن المشاريع التي نفذها في الدول العربية (19 دولة) بلغت 332 مشروعاً في مختلف القطاعات بقيمة 61 مليار درهم، فيما بلغ عدد المشاريع في الدول الأفريقية (28 دولة) 66 مشروعاً بقيمة 3.5 مليارات درهم، وبلغ عدد المشاريع في الدول الآسيوية (26 دولة) 50 مشروعاً بقيمة 4.8 مليارات درهم، فيما بلغت المشاريع التي نفذها في أوروبا وأميركا اللاتينية (15) دولة 21 مشروعاً بقيمة 11 مليار درهم.

تنمية

تمتاز قروض صندوق أبوظبي للتنمية بفترات سداد طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة، كما أنها متوافقة مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتخضع المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها إلى الدراسة والتقييم الفني والاقتصادي قبل الموافقة على تمويلها، وذلك لضمان تحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.