الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم خاصةً على الجزر والمناطق الشمالية والساحلية ويحتمل سقوط بعض الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .

و قال المركز في نشرته اليومية إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية " 20 - 35 كم " ساعة تصل إلى 50 كم/س فوق البحر وبعض المناطق المكشوفة .

وأفادت النشرة ان الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 02:00 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:30.

أما بحر عمان سيكون مضطرب الموج و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:19 و الثاني عند الساعة 22:13، و يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:11 و الثاني عند 03:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:



الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 85 45

دبي 25 17 80 40

الشارقة 24 14 85 45

عجمان 25 15 80 40

أم القيوين 26 14 85 45

رأس الخيمة 25 16 80 50

الفجيرة 26 17 70 40

العين 25 13 85 35

ليوا 24 13 95 40

الرويس 23 14 80 45

السلع 23 14 85 45

دلما 24 18 75 55

طنب الكبرى 25 19 80 45

طنب الصغرى 25 19 80 45

أبو موسى 25 19 80