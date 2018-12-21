محمد بن راشد: نحن مطار العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مطار دبي الدولي، استقبل أمس المسافر رقم مليار.



وقال سموه في تدوين عبر تويتر: «عندما تكون دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة.. وبدأنا رحلة مختلفة.. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنا جزءاً من قصتهم.. نحن مطار العالم ووجهته وقلبه».



وأضاف سموه: «شكراً لفريق مطار دبي.. شكراً للشيخ أحمد بن سعيد.. فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز.. وإصرارنا على إكمال الرحلة، كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات.. لتحقيق أحلامهم، وملاقاة أحبابهم، واكتشاف جمال هذا الكوكب، عبر قاراته ومحيطاته.

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