الإمارات الأولى عربياً في تكافؤ الأجور والصحة

المصدر: جنيف ـ البيان

أحرزت الإمارات المركز الأول إقليمياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع، وتساهم بذلك الإمارات في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018.

وعلى تبعية تحقيق الدولة لتكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية حلّت الإمارات في المركز الـ 86 عالمياً في ركيزة التمكين السياسي.

والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ترتيب العام المقبل خصوصاً بعد دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، والذي سيُساهم في تحقيق الإمارات لنتائج إيجابية جداً في مجال تمكين المرأة.

وإقليمياً، وبالرغم من التقدم المستمر، سيستغرق سدّ الفجوة بين الجنسين في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 153 عاماً وذلك بمعدل التغيير الحالي.



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