محمد بن زايد: ندعم التعاون العربي لتعزيز التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة الذي يزور الدولة حالياً.

وبحث سموه والرئيس أسياس أفورقي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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