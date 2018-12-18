ولي عهد أبوظبي: دور مهم للشعر في ترسيخ القيم العربية الأصيلة

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن للشعر دوراً مهماً في ترسيخ القيم العربية الأصيلة وإبرازها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء لجنة مسابقة «أمير الشعراء»، التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يرافقهم فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات.

وتبادل سموه وأعضاء اللجنة، الحديث حول أهمية البرامج والمبادرات التي تسهم في استعادة روائع الشعر والأدب وإحياء الموروث العربي الأصيل، إلى جانب تحفيز الحراك الشعري في المشهد العربي المعاصر.

وحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على صقل مواهب الشباب لتصبح رافداً من روافد الأدب والثقافة في العالم العربي.

وأضاف سموه، إن العالم يحتفي اليوم باللغة العربية باعتبارها إحدى اللغات الرئيسية العالمية، بما تملكه من حضور وفصاحة وبلاغة وبيان، مشيراً سموه إلى أهمية حماية اللغة العربية، والنهوض بها وتعزيز حضورها في المبادرات والمشاريع الثقافية الرائدة، ومن بينها برنامج «أمير الشعراء» باعتبار اللغة المكون الرئيس لهويتنا وثقافتنا العربية الأصيلة.

وأعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للبرامج والمبادرات التي تثري المشهدين الأدبي والثقافي في العالم العربي.