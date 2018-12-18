انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا وانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - إلى احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباح " الثلاثاء " يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس " الأربعاء " سيكون رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم " الخميس " فهناك فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على المناطق الداخلية والساحلية صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح شمالية شرقية وشمالية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س على البحر غربا صباحا والبحر مضطرب غربا صباحا يصبح خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان .

أما طقس يوم " الجمعة " فهناك فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت " طقسا غائما جزئيا وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة تدريجيا خاصة على البحر والمناطق الشمالية، ورطبا ليلا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س على اليابسة ونشطة السرعة على البحر تصل إلى 45 كم/ س والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان .