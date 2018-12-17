إرشادات توعوية أثناء الخروج في الرحلات البريّة

المصدر: البيان الإلكتروني

مع تغير الجو واعتدال الطقس المائل للبرودة أحياناً في فصل الشتاء، تتجه العائلات للخروج إلى البر والأماكن المفتوحة للاستمتاع بالأجواء الشتوية المبهجة في ربوع دولة الإمارات، لكن البعض لا يتخذ احتياطاته اللازمة، مما يسفر عن وقوع كثير من الحوادث. لذلك، نوّهت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بأهمية الالتزام بعدد من معايير السلامة والسلوكيّات الصحيحة، منها:

• التقيّد بوضع حزام الأمان للأطفال وجميع الركاب.

• عدم الوقوف داخل المركبة أو إخراج الأيدي أو الرأس من النوافذ.

• ارتداء أدوات السلامة عند استخدام الدراجات الهوائية الصحراوية.

• ركوب الأطفال دراجة مناسبة لعمرهم، واستخدامها في الأماكن البعيدة عن الإزدحام.

• عدم رمي المخلفات وتشجيع الأطفال على المساعدة في تنظيف مكان التخييم.