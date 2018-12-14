"طرق دبي" تبحث مع شركاء المجال التقني تعزيز أهدافها الاستراتيجية

المصدر: البيان الالكتروني

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات اللقاء السنوي لشركاء قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي لعام 2018 في المبنى الرئيس للهيئة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم العلاقات مع شركائها في المجال التقني لتعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق أهدافها بما يتواكب مع توجهات حكومتنا الرشيدة في هذا المجال.

افتتح اللقاء عبد العزيز الفلاحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني بالهيئة، والذي ضم ممثلين عن دبي الذكية، والدائرة المالية، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وبلدية دبي، ومتحف الاتحاد، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، وتكسبو، وشركة هواوي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وجامعة دبي، فضلا عن حضور عدد من مديري إدارات القطاع ومنسقي الشركاء بالهيئة.

وأوضح الفلاحي، أنه تمت مناقشة الأفكار والمبادرات التي تعنى بتطوير الشراكة من جميع النواحي على مستوى إمارة دبي، وكيفية توظيف التقنيات في المجالات المختلفة بما يخدم توجهات وتطلعات حكومة دبي، إضافة إلى استعراض الموضوعات التي تدعم الغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة والمتمثلة بـ "دبي الذكية" والتي تسعى لتعزيز التواصل والتكامل والتعاون وإدارة المعلومات، وتطوير حلول ذكية للنقل والمرور، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن بحث التحديات المستقبلية في المجال التقني بوصفه مجالاً حيوياً لبناء الحاضر والمستقبل، وكذلك المشاريع المشتركة الداعمة لمتطلبات مبادرة مدينة دبي الذكية التي أطلقتها حكومة دبي، واستعراض الأفكار والمقترحات التي تعزز الشراكات وتدفع بها لمزيد من الفعالية والتطور في هذا الإطار، فضلا عن استعراض أبرز مشاريع القطاع لدعم أهداف الهيئة في المجال الرقمي المتمثلة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الكبيرة، وطرح العديد من المنتجات والخدمات الذكية بما يتلاءم مع مكانة الإمارة في هذا المجال.

