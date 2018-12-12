خليفة يتلقى دعوة من السبسي للمشاركة في القمة العربية

المصدر: ■ أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال القمة العربية الـ 30 التي ستعقد في تونس خلال مارس المقبل.

وتسلّم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال استقباله بقصر الرئاسة، أمس، خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي.

ونقل وزير الشؤون الخارجية التونسي رسالة شفوية من الرئيس الباجي قايد السبسي موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

مجالات

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإماراتوجمهورية تونس، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بوركينا فاسو باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى روش مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بأول كابا ثيبا رئيس وزراء بوركينا فاسو.

اقرأ أيضاً: