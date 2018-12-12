محمد بن راشد للخريجين: دافعوا بصـلابة عن منجـزات دولتكم المعطاءة

المصدر: Ⅶ العين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تولي شباب وشابات الوطن كل الرعاية والدعم المادي والمعنوي حتى يصلوا إلى مبتغاهم في تأمين مستقبل واعد لهم، وأن يكونوا قدوة لإخوانهم من الجيل القادم».

جاء ذلك خلال حضور سموه احتفال القوات المسلحة بتخريج الدفعة الـ 48 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين صباح أمس.

وقال سموه مخاطباً الخريجين: «تريدكم قيادتكم أن تكونوا صقوراً في الجو وأسوداً في البر كي تدافعوا بصلابة عن منجزات واستقلال دولتكم المعطاءة».

وتابع سموه: «هذا واجبنا كقيادة، وأنتم واجبكم أن تعملوا بجد وإخلاص وأن تثابروا على تحصيل العلم في كل المجالات حتى تستطيعوا تحصين دولتكم متسلحين بالعلم والمعرفة وقوة الإرادة لا إرادة القوة، وهذا أمل قيادتكم وشعبكم بكم أبنائي الأعزاء».

حضور

وحضر حفل التخريج، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهالي وذوي الخريجين.

حفل

وبدأ الاحتفال لدى وصول صاحب السمو راعي الحفل إلى المنصة الرئيسية في ميدان الكلية، حيث عزفت فرقة الموسيقى في القوات المسلحة السلام الوطني، ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يرافقه العميد ركن طيار حمود علي جمعة الشحي قائد كلية خليفة بن زايد الجوية بالتفتيش على طابور الخريجين، ثم تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم بعدها مر الخريجون من أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري تميز بالضبط والربط واللياقة البدنية التي يتمتع بها الخريجون.

وبعدها أدى الخريجون قسم الولاء بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، ومطيعين لجميع الأوامر منفذين لها في البر والجو والبحر، وحامين لعلم الإمارات وسيادتها واستقلال أراضيها.

وكان لقائد الكلية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بحضور صاحب السمو راعي الحفل والشيوخ والضيوف، وأشار إلى أن الخريجين أتموا على مدى 3 سنوات متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الطيران والإسناد الجوي.

تميز

ولفت إلى أهمية تخريج الدفعة الـ 48 في هذا العام الذي هو «عام زايد» القائد المؤسس لدولتنا الحبيبة، ثم نوّه بتاريخ كلية خليفة بن زايد الجوية التي مر على إنشائها نحو 36 عاماً ومنذ أن كانت مدرسة جوية يرأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 1982 ثم تحولت إلى كلية وانتقل مقرها من أبوظبي إلى مدينة العين، وباتت بفضل رعاية قيادتنا الرشيدة من بين أرقى الكليات الجوية على مستوى العالم بالنظر إلى مناهجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية التي يتلقاها الدراسون في هذا الصرح الوطني الكبير وهي ترفد قواتنا المسلحة الباسلة بضباط جويين وطيارين أكفاء متسلحين بالعلم والمعرفة والإلمام بالعلوم والنظريات العسكرية الحديثة.

وجدد في ختام كلمته العهد بترسيخ قيم الولاء لقيادتنا المعطاءة والانتماء الصادق إلى تراب هذا الوطن العزيز.

وبعدها كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتفوقين في الدورة الـ 48، وهنأهم على إبداعهم وتفوقهم، وتمنى لهم النجاح في مسيرتهم العلمية ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، وأن يؤدوا واجبهم الوطني بكل كفاءة وهمة وإخلاص.

قسم

وتضمن قائمة المكرمين: المرشح طيار علي راشد عبد الله الصريدي، والمرشح طيار حميد عبدالله اليماحي، والمرشح طيار خليفة سعيد الحمودي، والمرشح طيار محمد عبدالله بن سيف المهيري، والمرشح طيار ناصر أحمد النقبي، والمرشح طيار خميس سيف راشد الكعبي، والمرشح طيار أحمد علي أحمد الطنيجي، والمرشح طيار عبدالله حسن إسماعيل الزرعوني، والمرشح طيار ريم سعيد الحساني الأولى على دورة الإناث الـ 8 من المرشحات الطيارات، والمرشح طيار أحمد سعيد مصطفى من لبنان الشقيق، والمرشح طيار راشد أحمد بطي المزروعي، والمرشح طيار عثمان عبدالله النقبي.

وبعد ذلك تم تسليم وتسلم العلم من الدورة الـ 48 إلى الدورة الـ 49 مصحوباً بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً، ثم استأذن قائد الطابور من صاحب السمو راعي الحفل بالانصراف.

وبعدها التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب سمو الشيخ طحنون بن محمد، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وقائد كلية خليفة بن زايد الجوية الصور التذكارية مع الخريجين من بينهم 4 فتيات ومرشحون من لبنان والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية.

وفي الختام بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للخريجين نجاحهم وانتقالهم إلى صفوف قواتهم المسلحة خاصة القوات الجوية، ودعاهم سموه إلى الاستمرار في التعلم والتدرب واقتناص الفرص السانحة كي يصقلوا مواهبهم ومعارفهم ويصلوا إلى مستويات رفيعة من العلم والمعرفة، خاصة في مجال العلوم العسكرية النظرية منها والعملية.

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