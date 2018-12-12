محمد بن راشد يلتقي عدداً من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين والدبلوماسيين

المصدر: Ⅶ العين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين في صالة التشريفات في المنصة الرئيسية في كلية خليفة بن زايد الجوية؛ عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة المتقاعدين والدبلوماسيين العرب والأجانب، والملحقين العسكريين في سفارات الدول العربية والأجنبية لدى الدولة، وذلك على هامش حفل تخريج المرشحين الطيارين أمس.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الضباط والدبلوماسيين والملحقين العسكريين، الذين باركوا لسموه الاحتفال بتخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن، مشيدين بالمستوى العالي الذي تميّز به الخريجون بما يعكس كفاءة المدربين والمدرسين في كلية خليفة بن زايد الجوية، التي يتخرج فيها طيارون متسلحون بجميع علوم الطيران الحديثة، ودرجة البكالوريوس في العلوم العسكرية والإسناد الجوي.

وشكرهم سموه وتمنى لعلاقات دولتنا مزيداً من التطور والتعاون مع دولهم، بما يعود بالخير والمنفعة على شعوبنا.