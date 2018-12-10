توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام ويكون رطبا ليلاً وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية. وحركة الرياح تكون شمالية غربية / 18 - 30 كم/ساعة ، تصل إلى 45 كم/س على البحر.

والخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:46 وفي بحر عمان: متوسط الى مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:08 الثاني عند الساعة 40:00، والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:52. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 75 45

دبي 27 23 70 35

الشارقة 26 22 75 50

عجمان 27 22 75 45

أم القيوين 27 21 80 40

رأس الخيمة 27 18 85 50

الفجيرة 29 23 70 35

العين 28 16 80 40

ليوا 29 16 85 40

الرويس 27 18 80 45

السلع 27 17 80 40

دلما 26 22 85 55

طنب الكبرى 27 22 75 45

طنب الصغرى 27 22 75 45

أبو موسى 27 22 75 45