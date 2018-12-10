هيئة الأمم المتحدة للمرأة: الإمارات من أكثر الدول تقدماً في تمثيل النساء بالعمل الحكومي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أكدت فومزيلي ملامبو - نغكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% تشكّل خطوة كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة الإمارات، بما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على توسيع مشاركتها في صنع القرار الوطني.

ورحّبت بقرار الإمارات الذي يضعها في مصاف الدول الرائدة في المنطقة ومن بين أكثر الدول تقدماً من حيث تمثيل النساء في العمل الحكومي على مستوى العالم. وأشارت إلى أن الإمارات حققت بالفعل التوازن بين الجنسين في مجلس وزرائها وفي مختلف القطاعات.

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