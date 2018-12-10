دبي تدشّن مركز شرطة ذكياً بـ6 لغات يعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

في سعيها لتقديم خدمات تعزّز وتقوي الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع ورفع جودة الحياة والإسهام في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً، دشنت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي الـ«walk in» في منطقة المرابع العربية التابعة لشركة إعمار العقارية. وصُمم مركز الـ«walk in» ليكون صديقاً للبيئة بشكل متكامل، فهو مزوّد بالخلايا الشمسية ويستمد طاقته منها، وهو ما يحقق الاستدامة في عمله، ويوفر للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 25 خدمة بـ6 لغات مختلفة.

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