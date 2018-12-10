تدشين مركز شرطة ذكي في المرابع العربية بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دشن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة ذكي الـ «walk in» في منطقة المرابع العربية التابعة لشركة إعمار العقارية، بحضور أحمد ثاني راشد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة إعمار، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والمهندسة خلود المرزوقي، مدير مشروع الـ«walk- in»، والمهندسة سلامة الفلاسي، نائبة مدير مشروع، وأحمد جمعة الفلاسي، مدير تنفيذي في شركة إعمار.

ويقدم المركز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 25 خدمة وبـ6 لغات مختلفة.

ويأتي تدشين مركز الشرطة الذكي «walk-in»، بعد توقيع القيادة العامة لشرطة دبي وشركة إعمار العقارية مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز شرطة ذكية عدة في المشاريع التي تنفذها الشركة، وذلك بهدف توفير كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية لقاطني المشاريع ودون أي تدخل بشري.

تعميم التجربة

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء افتتاح سموه مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة سيتي ووك، جاءت بتعميم هذه التجربة الذكية على مناطق دبي السكنية والتجارية مستقبلاً، وتوفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية من أجل تسهيل وسرعة وصول وتواصل الجمهور مع الشرطة، وتخفيف العناء والوقت عليهم وإسعادهم.

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة لأفراد الجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين بالحصول على الخدمات بسهولة ويسر وصولاً إلى تخفيض عدد مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 80% إضافة إلى توفير أفضل الخدمات لفئة أصحاب الهمم.

حرص على التعاون

من جانبه، أكد أحمد ثاني راشد المطروشي أن إنشاء المركز تأتي في إطار حرص شركة إعمار العقارية على التعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار كشرطة دبي، لما لذلك من تعزيز لمبادرة دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، مشيراً إلى أن حرص شركة إعمار الدائم على عقد شراكات مع الدوائر الحكومية والخدمية منها يهدف إلى تعزيز مكانة دبي العالمية في تقديم أرقى الخدمات الذكية لإسعاد المتعاملين.

وبين المطروشي أن إنشاء مراكز شرطة ذكية سيسهم في توفير خدمات متميزة وذكية تواكب تطلعات قيادة حكومة دبي في التسهيل على الناس والوصول لهم في مختلف أماكن تواجدهم، مثمناً الشراكة مع شرطة دبي في إنشاء مركز الذكي، وأولها لسكان منطقة المرابع العربية من أجل إسعادهم وتيسير الوصول إليهم.

النسخة الثالثة

وحول مركز الشرطة الذكي «walk in»، أكدت المهندسة خلود المرزوقي أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يعتبر النسخة الثالثة من المراكز، التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين بعد النسخة الأولى المتمثلة في مركز الشرطة الذكي «SPS» والنسخة الثانية المتمثلة في مركز الـ (Drive thru) والهادفة جميعها إلى تقديم خدمات تسهم في تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع ورفع جودة الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وبيّنت أن مركز الشرطة الذكي «walk in» في المرابع العربية تم تصميمه بطريقة مبتكرة وحديثة وعصرية تتلاءم مع طبيعة المنطقة السكنية، ويعمل دون أن تدخل بشري وتستفيد من الخدمات التي يقدمها على مدار 24 ساعة كل فئات المجتمع، وخاصة فئة أصحاب الهمم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المركز يوفر للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 25 خدمة وبـ6 لغات مختلفة.

صديق للبيئة

أكد المهندس سلامة الفلاسي أن مركز الـ «walk in» في منطقة المرابع العربية تم تصميمه ليكون صديقاً للبيئة بشكل متكامل، مشيرة إلى أن المركز مزود بالخلايا الشمسية ويستمد طاقته منها وهو ما يحقق الاستدامة في عمله، ويأتي تصميمه في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام الدائم بمختلف المجالات البيئية ودعم جهود دولة الإمارات في تبني أفضل الممارسات في هذا الشأن.