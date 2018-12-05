توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً نهاراً على بعض المناطق رطبا ليلاً وصباح الغد الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س أحياناً.. و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 و المد الثاني عند الساعة 01:31 و الجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:14.

والموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:19 الثاني عند الساعة 02:22، والجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 90 35

دبي 30 24 85 30

الشارقة 29 16 85 30

عجمان 29 17 80 35

أم القيوين 30 16 85 30

رأس الخيمة 30 19 70 30

الفجيرة 27 20 70 35

العين 29 18 70 30

ليوا 30 15 95 30

الرويس 29 17 85 40

السلع 29 16 85 40

دلما 28 21 80 50

طنب الكبرى 28 22 80 45

طنب الصغرى 28 22 80 45

أبوموسى 28 22 80 45