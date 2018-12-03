توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب آخر الليل وخلال ساعات الصباح الأولى على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة على البحر.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية- شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والثاني عند الساعة 23:44 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:40 والثاني عند الساعة 04:51.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:32 والثاني عند الساعة 40:07، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:49 والثاني عند الساعة 02:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 15 95 35

دبي 29 20 90 30

الشارقة 29 16 90 40

عجمان 28 20 85 45

أم القيوين 28 16 90 50

رأس الخيمة 27 17 85 55

الفجيرة 29 21 65 25

العين 30 15 85 20

ليوا 29 15 95 35

الرويس 27 18 90 40

السلع 26 18 90 40

دلما 26 21 85 55

طنب الكبرى 27 20 80 45

طنب الصغرى 27 20 80 45

أبو موسى 27 20 80 45