الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم "الإثنين" غائما جزئيا والرياح شمالية غربية سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 36 كم/س والبحر متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع غدا " الثلاثاء " تشكل ضباب و ضباب خفيف صباحا على مناطق متفرقة ويصبح صحوا بوجه عام والرياح شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما بعد غد "الأربعاء" توقع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق خاصة الغربية ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن يوم " الخميس" توقع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن يوم الجمعة توقع أن يكون الطقس رطبا صباحا وغائما جزئيا وتتكاثر السحب تدريجيا خاصة غربا وعلى الجزر وتتهيأ الفرصة لسقوط بعض الأمطار ليلا على بعض المناطق الساحلية والشمالية والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س على البحر .. أما البحر يكون متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر في الخليج العربي ويكون خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.