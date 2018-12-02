توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خلال الليل وصباح الغد الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً خاصة على البحر.

وحركة الرياح تكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم / س أحيانا على البحر خلال النهار.

والخليج العربي يكون متوسط الموج ويضطرب أحياناً خلال النهار .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:16 والمد الثاني عند الساعة 22:23 والجزر الأول عند الساعة 16:43 والجزر الثاني عند الساعة 04:02.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:37 الثاني عند الساعة 57:06، والجزر الأول عند الساعة 13:03 والجزر الثاني عند الساعة 01:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 27 17 95 35

دبي 28 19 85 30

الشارقة 27 16 90 40

عجمان 28 18 85 45

أم القيوين 28 19 80 50

رأس الخيمة 27 18 85 55

الفجيرة 31 21 75 45

العين 29 16 70 20

ليوا 28 16 95 35

الرويس 27 18 90 40

السلع 26 18 90 40

دلما 26 21 85 55

طنب الكبرى 27 20 80 45

طنب الصغرى 27 20 80 45

أبو موسى 27 20 80 45.