مركز الأرصاد: أجواء صحوة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف آخر الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية.

وقال، في نشرته اليومية، إن الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر، بينما البحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب ليلاً، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً خاصة على البحر.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 27:09 والثاني عند الساعة 43:20 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:20 والثاني عند الساعة 03:06.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:31 والثاني عند الساعة 10:06، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 12:09 والثاني عند الساعة 00:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 85 30

دبي 29 20 65 30

الشارقة 28 17 75 35

عجمان 29 21 80 40

أم القيوين 29 20 80 40

رأس الخيمة 28 17 85 45

الفجيرة 29 20 75 45

العين 30 19 70 15

ليوا 30 17 95 20

الرويس 29 19 85 40

السلع 28 18 85 40

دلما 27 20 85 55

طنب الكبرى 28 21 80 45

طنب الصغرى 28 21 80 45

أبو موسى 28 21 80 45