محمد بن زايد يأمر بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراض على المواطنين في أبوظبي

المصدر: وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيدا في إمارة أبوظبي.

واعتمد سموه دفعة لحزمة إسكانية لمواطني إمارة أبوظبي تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم وتخصيص 953 مسكناً بتكلفة مليار و79 مليون درهم و 2213 أرضاً سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم.

جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع.